VOX anuncia un referéndum nacional sobre Mercosur y critica al PP por “acelerar” su aplicación

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado este martes en Mazagón (Huelva) que su formación impulsará un referéndum nacional sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur “cuando Santiago Abascal sea presidente del Gobierno”.

Durante su visita a la costa onubense, Gavira defendió que cualquier tratado internacional que tenga un impacto directo en la economía española debe ser sometido a la voluntad popular. “Vamos a someter a la voluntad de todos los españoles la aplicación de cualquier acuerdo que nos influya como tanto nos va a influir el acuerdo con Mercosur”, afirmó.

El dirigente de VOX sostuvo que esta consulta sería “la única forma” de proteger a los productores nacionales frente a lo que calificó como un acuerdo “ruinoso para el sector primario”. En este sentido, alertó de que los cítricos, la carne y la ganadería de la provincia de Huelva “van a sufrir los efectos” del tratado comercial.

Asimismo, señaló que productos estratégicos para la economía onubense como la fresa, la frambuesa y el conjunto de los frutos rojos también se verán afectados, aunque —según matizó— no de manera inmediata ni directa.

Críticas al PP andaluz

Gavira arremetió contra el Partido Popular andaluz y el Gobierno de Juanma Moreno, al que acusó de estar favoreciendo la puesta en marcha del acuerdo. En concreto, criticó que desde el Ejecutivo autonómico y desde la etapa de la anterior consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se haya solicitado su aplicación inmediata.

El portavoz parlamentario recordó además que los parlamentos nacionales de Argentina y Uruguay ratificaron recientemente el acuerdo con Mercosur, si bien subrayó que “no se ha hecho ni en España ni en el Parlamento Europeo”.

En este contexto, reprochó tanto al Partido Popular como al Partido Socialista no haber promovido iniciativas para frenar el proceso o elevar el debate a instancias judiciales europeas, insistiendo en la necesidad de abrir un debate nacional sobre las consecuencias económicas y sociales del tratado.