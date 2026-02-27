El PP denuncia que el Gobierno excluye a la Sierra del decreto de ayudas por las borrascas

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero haya dejado fuera a todos los municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche del decreto de ayudas aprobado por el Ministerio de Agricultura para paliar los daños causados por las últimas borrascas.

En declaraciones realizadas en Rosal de la Frontera, acompañado por ediles y cargos del partido en la comarca, González calificó la decisión de “injusta”, subrayando que la Sierra ha sido una de las zonas donde más ha llovido en la provincia durante las últimas semanas.

El dirigente popular lamentó que, pese a los daños registrados en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como en infraestructuras agrarias y caminos rurales, ninguno de los municipios serranos figure entre los beneficiarios del decreto estatal. Según señaló, en total son 29 localidades onubenses las que se quedan fuera de estas ayudas, lo que supone, afirmó, “una tercera parte de la provincia”.

González defendió que la exclusión afecta directamente a la economía de una comarca con un marcado carácter agrícola y ganadero, y anunció que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para exigir la inclusión urgente de los municipios afectados en el paquete de ayudas.

El presidente provincial del PP contrapuso esta situación con la actuación de otras administraciones, asegurando que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial de Huelva sí han contemplado a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en sus respectivos planes de apoyo a los municipios perjudicados por las lluvias.