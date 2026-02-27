VOX llevará al Pleno de Diputación la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la limpieza del Odiel

El Grupo Provincial VOX en la Diputación de Huelva defenderá en el próximo pleno ordinario de marzo una iniciativa para reclamar la construcción de la presa de Alcolea, la ejecución del canal de Trigueros y la limpieza y corrección de los lixiviados procedentes de los pasivos mineros en el río Odiel.

El portavoz de VOX en la institución, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha señalado que la presa de Alcolea constituye “una infraestructura clave para garantizar la seguridad hídrica de la provincia”, recordando que fue declarada obra de interés general del Estado en 1998 y que, tras casi tres décadas, permanece paralizada desde 2017 con apenas un 21% ejecutado.

Según ha expuesto, la provincia sufre un déficit estructural de infraestructuras hidráulicas en un territorio marcado por la irregularidad de las precipitaciones. Ha indicado que, tras las últimas borrascas, los embalses onubenses han alcanzado en torno al 94% de su capacidad, lo que ha obligado a desembalsar agua por falta de capacidad adicional de regulación. En su opinión, la presa permitiría incorporar 246 hectómetros cúbicos más, una cifra que superaría el consumo medio anual de la provincia.

En cuanto al canal de Trigueros, VOX lo considera una infraestructura complementaria imprescindible para transportar y distribuir los recursos regulados en el río Odiel. Asimismo, el grupo provincial defiende que la limpieza de los lixiviados mineros debe desarrollarse en paralelo a la reanudación de las obras, instando a la actuación coordinada del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, VOX presentará una segunda moción para regular el acceso y permanencia en dependencias de la Diputación cuando exista ocultación integral del rostro mediante prendas como el niqab, el burka u otras de efecto equivalente.

Según ha explicado Sánchez Cuéllar, la propuesta se limita al ámbito de las instalaciones provinciales donde se desarrollan actuaciones administrativas y se gestionan datos personales, defendiendo que la identificación visual del rostro es un requisito funcional para garantizar la seguridad y evitar suplantaciones. La medida no afectaría a la vía pública y contemplaría excepciones justificadas por razones médicas, de salud pública o seguridad laboral.

Con estas iniciativas, el grupo provincial busca situar en el debate plenario tanto las infraestructuras hidráulicas pendientes como cuestiones relacionadas con la organización interna y seguridad de la institución.