El PSOE pide explicaciones urgentes por el “peligro extremo” de las obras en la A-483

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía solicitará la comparecencia inmediata de la consejera de Fomento para que explique la situación en la que se están ejecutando las obras del tercer carril en la A-483, la carretera que conecta Almonte, El Rocío y Matalascañas, por la que transitan a diario miles de vehículos.

Así lo anunció el parlamentario andaluz y portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, quien calificó de “absoluta irresponsabilidad” la actuación del Gobierno de Juanma Moreno al permitir, según señaló, que una infraestructura largamente prometida y que ha tardado más de siete años en ponerse en marcha se esté desarrollando “sin garantías mínimas de seguridad”.

Jiménez advirtió de que el estado actual del firme, la estrechez de la calzada y la ausencia de un plan de seguridad adecuado convierten la vía en un riesgo para los conductores, especialmente en un momento en el que se aproxima un notable incremento del tráfico con motivo de la Romería del Rocío y la posterior campaña estival.

El dirigente socialista enmarcó esta situación en lo que considera un abandono generalizado de la red viaria de la provincia, recordando que la mayor parte de los kilómetros de carreteras en Huelva dependen de administraciones gobernadas por el Partido Popular. A su juicio, los recientes temporales han agravado un problema estructural derivado de años de falta de mantenimiento.

Desde el PSOE se ha exigido la activación inmediata de un plan extraordinario de seguridad que incluya un asfaltado provisional urgente mientras duren las obras, previstas para prolongarse durante tres años, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de circulación.

Además, Mario Jiménez criticó el silencio del alcalde de Almonte, Paco Bella, al que acusó de no defender con firmeza los intereses de sus vecinos ante la Junta de Andalucía. En la misma línea, la secretaria general del PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas ‘Pepe Villa’, Macarena Robles, recordó que ya se aprobó en octubre una moción unánime en el Ayuntamiento reclamando medidas urgentes, que —según afirmó— no han sido atendidas.

Los socialistas sostienen que la situación actual de la A-483 supone un riesgo diario para cientos de conductores y alertan del aumento exponencial del peligro durante la Romería y el verano. Por ello, reclaman al Gobierno andaluz que adopte medidas inmediatas y garantice la seguridad en una de las vías estratégicas de la provincia.