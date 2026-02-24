El PSOE en la Diputación exige a la Junta la construcción urgente de los chares de Aracena y Bollullos y la apertura del de Lepe

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huelva defenderá en el pleno del próximo 4 de marzo una moción para exigir a la Junta de Andalucía la construcción “urgente” de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (CHARE) de Aracena y Bollullos Par del Condado, así como la apertura inmediata y puesta en funcionamiento del ya finalizado en Lepe.

El portavoz socialista en la institución provincial, Rubén Rodríguez, ha señalado que la sanidad pública debe garantizarse en igualdad de condiciones en todo el territorio y ha criticado que los Presupuestos de la Junta para 2026 no contemplen partidas destinadas a estas infraestructuras. Según ha indicado, los compromisos adquiridos en anteriores campañas electorales no se han materializado y los proyectos “continúan paralizados”.

Rodríguez ha recordado que el Gobierno andaluz anunció la construcción de los chares de Aracena y Bollullos para reforzar la atención sanitaria en la Sierra y el Condado, pero ha denunciado que desde 2018 estas actuaciones han ido desapareciendo de las cuentas autonómicas. Además, ha insistido en que el centro de Lepe, pese a estar finalizado, sigue sin prestar servicio, obligando a los vecinos a desplazarse a otros hospitales.

La moción socialista plantea instar a la Junta a consignar de forma inmediata las partidas necesarias para iniciar las obras en Aracena y Bollullos, tramitar con urgencia los procedimientos administrativos pendientes y dotar al chare de Lepe del personal y los recursos necesarios para su apertura. Asimismo, solicita un calendario público con plazos concretos para la ejecución y puesta en marcha de estas infraestructuras sanitarias.