El PSOE exige a Moreno que finalice el Chare de Aracena y lo acusa de “excusas y mentiras”

El PSOE de Huelva ha reclamado a la Junta de Andalucía que retome y finalice el Chare de Aracena, una infraestructura sanitaria que, según los socialistas, permanece paralizada desde 2019 pese a las reiteradas promesas del Gobierno andaluz.

La secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que “se deje de excusas y mentiras” y concluya un proyecto que, a su juicio, la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche “merece”. Limón realizó estas declaraciones en los terrenos donde se ubica el centro hospitalario, acompañada por el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, y otros representantes socialistas de la zona.

La dirigente provincial ha criticado que, tras siete años de gobierno del PP, el Chare “sigue exactamente igual”, acusando a Moreno de haber pasado “de hacerse fotos en las puertas del Chare a enterrarlo”. En este sentido, ha reprochado que se hayan sucedido distintos argumentos para justificar la paralización, desde cambios en competencias hasta dudas sobre la ubicación o referencias a la baja natalidad en la comarca.

Limón ha señalado que los vecinos de la Sierra deben desplazarse al Hospital de Riotinto para recibir atención especializada, con las dificultades que ello supone durante procesos de enfermedad. “La comarca es de primera y merece un hospital y oportunidades”, ha defendido.

Por su parte, el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha subrayado que no se resignan a la paralización de una infraestructura en la que, según ha recordado, se invirtieron más de seis millones de euros por parte de la Junta cuando se ejecutó el 46% de la obra, además de las aportaciones municipales para la adquisición de los terrenos y la adecuación de suministros.

Guerra ha acusado al PP de utilizar el Chare como “arma política”, recordando las visitas realizadas por dirigentes populares cuando estaban en la oposición y asegurando que, desde que gobiernan, “no se ha invertido ni un solo euro en su terminación”.

El PSOE ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo la culminación del proyecto y ha instado a la Junta a explicar qué ha ocurrido con el presupuesto previsto y por qué no se han retomado las obras tras la finalización del proceso judicial que afectó a la empresa constructora.

La polémica en torno al Chare vuelve así al primer plano político en la Sierra, donde los socialistas reclaman una hoja de ruta clara para completar una infraestructura que consideran clave para garantizar una sanidad de calidad en la comarca.