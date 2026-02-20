El PP lleva al Parlamento andaluz la regresión de las playas del litoral onubense

El presidente del Partido Popular de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andres Gonzalez, defenderá la próxima semana en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno de España “una solución definitiva” ante la regresión que sufren distintas playas del litoral onubense.

Durante una comparecencia en El Portil, una de las zonas más afectadas, González ha señalado que la situación actual “es el resultado de años de inacción” y ha urgido a actuar ante la proximidad de la Semana Santa y la temporada estival, periodos clave para la economía de la provincia.

La iniciativa del Grupo Popular recoge actuaciones urgentes en enclaves como Matalascañas, Mazagon, la Playa Central de Isla Cristina y El Portil, donde —según el PP— la regresión avanza sin una respuesta eficaz por parte del Ejecutivo central.

La PNL plantea, además de una solución estructural, que se declaren en situación de grave regresión las franjas más afectadas del litoral andaluz y que las obras necesarias se ejecuten por la vía de emergencia. Asimismo, solicita que se aceleren los aportes de arena en las playas mencionadas y que se habilite un plan de ayudas para los municipios costeros perjudicados.

González ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno; el presidente local del PP de Cartaya, Manuel Barroso; la portavoz municipal en Punta Umbría, Rosa Crespo; y representantes de la Asociación de Vecinos Portileños, quienes han respaldado la iniciativa.

“El litoral no puede esperar más”, ha subrayado el dirigente popular, insistiendo en la necesidad de actuaciones inmediatas para evitar un mayor deterioro de unas playas de las que dependen numerosos empleos y negocios en la provincia.