El PP denuncia el “deterioro” de la A-49 y exige una intervención integral y un tercer carril hasta Huelva

El diputado nacional del Partido Popular por Huelva, Manuel García Félix, ha denunciado el “mal estado” de la autovía A-49 a su paso por la provincia, alertando de la presencia de “socavones y baches” que, a su juicio, “ponen en peligro la seguridad de los usuarios y su integridad”.

García Félix ha reclamado una “intervención integral que mejore las condiciones y la consolidación del firme a lo largo de todo su recorrido”, rechazando actuaciones parciales o simples reparaciones puntuales. “No se trata de parchear la carretera, porque lo que está en juego es la vida de las personas”, ha subrayado.

El parlamentario popular ha señalado que el deterioro de esta vía, que conecta Huelva con Sevilla y constituye uno de los principales ejes de comunicación de la provincia, no es únicamente consecuencia de las recientes lluvias, sino del “abandono y la falta de interés del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero por Huelva”.

Asimismo, ha exigido la construcción de un tercer carril hasta Huelva para mejorar la fluidez y la seguridad del tráfico, especialmente en periodos de alta afluencia como el verano. “Queremos que Huelva tenga la misma equidad y el mismo equilibrio que las demás provincias. No puede ser que los onubenses paguemos impuestos y estos se traduzcan en inversiones en otras provincias mientras nuestras carreteras están en un estado lamentable”, ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que un tercer carril permitiría “garantizar la seguridad y potenciar nuestro turismo y nuestro comercio”, evitando situaciones como las que se producen en época estival, cuando se habilita un carril en sentido contrario para facilitar la salida de vehículos desde las playas.

Desde el Partido Popular han asegurado que continuarán llevando esta reivindicación al Congreso de los Diputados, donde ya han registrado preguntas orales y escritas, así como una proposición no de ley. Además, reclaman que tanto el tercer carril como la conservación integral de la A-49 se incluyan en los próximos Presupuestos Generales del Estado “de manera urgente”.