El PP de Huelva pone en valor el liderazgo femenino en el sector agroalimentario y el medio rural

El Partido Popular de Huelva ha celebrado un nuevo encuentro del ciclo ‘Andaluzas que lideran a tu lado’, centrado en esta ocasión en el protagonismo de la mujer en el ámbito agroalimentario y el mundo rural. Se trata del segundo foro de “escucha y diálogo” impulsado por los populares onubenses con el objetivo de dar voz a mujeres referentes en distintos sectores estratégicos de la provincia.

El acto contó con dos mesas redondas moderadas por Berta Centeno. La primera estuvo dedicada a Agricultura, Ganadería, Sostenibilidad y Agroindustria. En ella, la empresaria Rocío Cataño, de Agromedina, destacó que el liderazgo femenino en empresas agroindustriales “se está consolidando con trabajo, perseverancia y constancia”, mientras que la ganadera Teresa Escudero subrayó que la ganadería es “una forma de vida, no solo un trabajo”. Rocío Acosta, de La Vaqueriza SA (APOM), puso el acento en el avance de la mujer en los órganos de representación cooperativos, y Gema Martín, de OVIPOR, defendió que la rentabilidad es clave para garantizar el relevo generacional en las explotaciones. La periodista María José García Bogado, de Agrodiario, incidió en el papel de los medios de comunicación como herramienta imprescindible para visibilizar a la mujer rural.

La segunda mesa, centrada en Medio Ambiente, Pesca y Mujer Rural, contó con la participación de Esperanza Fitz, de ANSEMAC, quien resaltó la importancia de la transformación digital y el uso de nuevas tecnologías junto al reconocimiento institucional del liderazgo femenino. Angélica Rodríguez Camacho, de CERES, reivindicó el papel fundamental de las asociaciones femeninas en el medio rural, mientras que Ana Gallego, de AERAN, aseguró que apoyar a la mujer rural “es apoyar a la familia y al futuro del territorio”.

El foro fue clausurado por la coordinadora regional del PP andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, y por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien subrayó la importancia de estos espacios abiertos a la sociedad para conocer de primera mano la realidad de las mujeres que desarrollan su actividad en el mundo agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y medioambiental. Vera destacó, por su parte, el contacto permanente del Gobierno andaluz con las organizaciones agrarias y las entidades que representan a las mujeres rurales, defendiendo su participación activa en las políticas impulsadas por la Junta.