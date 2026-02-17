El PP destaca una inversión de casi 10 millones en políticas activas de empleo en Moguer

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno andaluz con las políticas activas de empleo en Moguer, donde, según ha señalado, se han invertido desde 2019 cerca de 10 millones de euros destinados a la creación de puestos de trabajo y al fomento de la formación. El dirigente popular, acompañado por la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Moguer, Carmen Díaz, ha subrayado que estas políticas “estuvieron olvidadas” durante los anteriores gobiernos socialistas en la Junta.

En concreto, González ha indicado que unas 375 personas han accedido a un empleo en Moguer gracias a estos programas y ha destacado que en 2026 se destinarán cerca de 700.000 euros para la contratación de 60 jóvenes de entre 18 y 29 años a través de la línea Activa-T. Ha recordado que las ofertas las tramita el propio Ayuntamiento, aunque la financiación procede del Ejecutivo andaluz, y ha avanzado que el próximo año será “clave” también en materia de formación, con una oferta más diversa y orientada a sectores estratégicos de la provincia.

El presidente provincial del PP ha añadido además el respaldo a autónomos y pequeñas empresas, cifrando en 11 millones de euros la inversión realizada en la provincia desde 2023 para apoyar al tejido empresarial. A su juicio, estas medidas evidencian “una apuesta clara por quienes emprenden” y consolidan una estrategia que, según ha defendido, está ofreciendo resultados en municipios como Moguer.