El PP denuncia el “desmantelamiento” de casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha denunciado el supuesto “desmantelamiento” de casas cuartel de la Guardia Civil en varios municipios de la provincia por parte del Gobierno central, una decisión que, según ha señalado, afectaría directamente a la seguridad de los vecinos.

González ha asegurado que entre los municipios afectados se encuentran Aroche, Bonares, Cumbres Mayores, Villarrasa y Cortegana, así como los núcleos costeros de Mazagón y El Rompido. El dirigente popular ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero contemple el cierre de instalaciones en zonas donde, a su juicio, debería reforzarse la presencia policial, especialmente en la costa para combatir el narcotráfico.

Desde el PP han reiterado su oposición a cualquier cierre y han reclamado al Gobierno central que amplíe el número de efectivos de la Guardia Civil en la provincia. González ha advertido de que esta medida obligaría a los ayuntamientos a asumir responsabilidades con recursos limitados y ha defendido que “la seguridad de los ciudadanos debería ser una prioridad”.

El dirigente popular ha insistido en que los vecinos de los municipios afectados manifiestan preocupación ante la posibilidad de perder presencia permanente de la Guardia Civil en sus localidades.