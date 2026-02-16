El PSOE exige al equipo de Gobierno del PP medidas urgentes ante la falta de taxis en Huelva

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el próximo pleno ordinario del 27 de febrero con el objetivo de que el equipo de Gobierno del PP detalle qué medidas piensa adoptar para solucionar el “grave problema” de disponibilidad de taxis en la ciudad.

Desde el PSOE aseguran que existe una situación “evidente y creciente” que está afectando directamente a la movilidad diaria de la ciudadanía. Según denuncian, son frecuentes las quejas de vecinos que no logran conseguir un taxi en determinadas franjas horarias, especialmente fines de semana y en épocas de mayor actividad, con paradas vacías y líneas telefónicas saturadas tras largos periodos de espera.

Los socialistas subrayan que esta carencia impacta especialmente en personas mayores o sin alternativas de transporte, así como en el turismo y la hostelería, al proyectar una imagen negativa de la ciudad y dificultar los desplazamientos en horarios en los que el transporte público colectivo no cubre la demanda.

El Grupo Socialista considera que la falta de planificación y de soluciones visibles está provocando una pérdida de confianza ciudadana en un servicio público esencial y reclama que se adopten medidas consensuadas en la Mesa del Taxi para reforzar turnos y adaptar la oferta a los momentos de mayor demanda.