VOX pide que el Gobierno declare de Interés General las obras del Paseo Marítimo de Matalascañas

El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Almonte, José Joaquín de la Torre, ha solicitado al Gobierno central que declare de Interés General las obras del Paseo Marítimo de Matalascañas para que puedan ejecutarse con carácter urgente y no supongan un coste para los vecinos del municipio.

El edil ha criticado el enfrentamiento competencial entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento, gobernado por Ilusiona, asegurando que “la situación requiere urgencia, coordinación y responsabilidad”. Según ha señalado, el Gobierno sostiene que necesita la cesión de competencias municipales para actuar, mientras que el Consistorio defiende su disposición a ejecutar las obras.

De la Torre ha recordado que la protección del litoral es competencia del Estado y que no se han realizado aportes de arena desde 2018, por lo que considera “injusto” que los almonteños tengan que asumir un coste estimado en diez millones de euros. Además, ha destacado la importancia de actuar con rapidez para garantizar la seguridad y preservar un espacio clave para el turismo y la economía local.

Este martes está prevista una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Huelva entre el Ayuntamiento de Almonte, los grupos de la oposición, la Asociación de Propietarios y la subdelegada del Gobierno, María José Rico, con el objetivo de abordar la situación del paseo marítimo.