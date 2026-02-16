Susana Rivas acusa a Moreno Bonilla de “declarar la guerra a la universidad pública” y atacar a la UHU

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha cargado duramente contra la nueva Ley de Universidades impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, al considerar que supone “un ataque frontal, ideológico y deliberado contra la universidad pública andaluza y, especialmente, contra la Universidad de Huelva”.

Rivas ha asegurado que el presidente andaluz “no gobierna para fortalecer lo público, gobierna para debilitarlo y abrir mercado al negocio privado”, criticando que la norma haya salido adelante sin consenso y utilizando la mayoría absoluta “como rodillo político”.

La dirigente socialista sostiene que la ley implica “más asfixia económica, más control político y menos autonomía universitaria”, al tiempo que facilita la expansión de universidades privadas “de más que dudosa calidad académica”. En su opinión, se trata de un modelo orientado a deteriorar lo público para justificar el crecimiento de lo privado.

Especialmente crítica se ha mostrado con la modificación que elimina sanciones a altos cargos que incumplan sus obligaciones en materia de transparencia. “Es un escándalo democrático. Moreno Bonilla aprovecha una ley universitaria para blindarse y proteger a su Gobierno de posibles sanciones”, ha afirmado, advirtiendo de que suprimir esas sanciones “envía un mensaje político claro de impunidad”.

En relación con la Universidad de Huelva, Rivas ha advertido de que la provincia “no puede permitirse un Gobierno andaluz que desprecia su universidad, la mantiene infrafinanciada y ahora pretende someterla a mayor control político mientras favorece intereses privados”.

La parlamentaria ha defendido que la universidad pública representa igualdad, movilidad social y desarrollo para la provincia, y ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo el sistema público universitario frente a lo que considera un modelo de “recortes, opacidad y privatización”.