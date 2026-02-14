Amor por Huelva denuncia el estado “crítico y alarmante” de las carreteras y exige un plan de choque urgente

El partido político Amor por Huelva ha denunciado públicamente la situación “límite” en la que, asegura, se encuentran numerosas carreteras de la provincia, alertando del deterioro del firme, la proliferación de baches de grandes dimensiones y el mal estado de los arcenes.

La formación sostiene que esta situación está provocando daños constantes en vehículos y reventones de neumáticos a diario, además de suponer un riesgo real de accidentes graves e incluso mortales. Según indican, muchos tramos se han convertido en “puntos negros encubiertos” debido a la falta de mantenimiento y a la ausencia de intervenciones estructurales.

Desde Amor por Huelva apuntan directamente a las administraciones competentes —Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación Provincial— como responsables de una falta de inversión y planificación que, a su juicio, ha derivado en el estado actual de la red viaria. Consideran insuficientes las actuaciones puntuales y las reparaciones superficiales que, según afirman, vuelven a deteriorarse a las pocas semanas.

El presidente de la formación, José Antonio Cabrera Ramírez, ha advertido de que “cada reventón de neumático es una advertencia, y cada bache sin reparar es un riesgo potencial de tragedia”, subrayando que no se puede esperar a que se produzca una víctima mortal para actuar con contundencia.

Entre las medidas que exigen de forma inmediata se encuentran un plan de choque urgente para reparar los tramos más peligrosos, una auditoría técnica del estado real de la red viaria provincial, la publicación de un calendario de actuaciones con plazos concretos y verificables, así como una dotación presupuestaria extraordinaria que permita acometer soluciones duraderas.

La formación ha anunciado que continuará denunciando la situación hasta que se adopten medidas “reales, visibles y eficaces”, insistiendo en que la seguridad vial debe convertirse en una prioridad inmediata y no en una promesa pendiente.