El PP acusa al Gobierno de “bloquear” la presa de Alcolea y reclama retomar las obras

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “bloquear” la presa de Alcolea y ha reclamado la reanudación de unas obras que considera “clave” para la seguridad y el abastecimiento hídrico de la provincia.

En declaraciones realizadas en Gibraleón, González ha señalado que, con las lluvias registradas desde el inicio del año —que cifra en 465 hectómetros cúbicos—, la infraestructura, con capacidad para 246 hectómetros cúbicos, podría haberse llenado dos veces en apenas mes y medio. A su juicio, la presa habría contribuido a evitar situaciones como los desalojos producidos durante la borrasca Leonardo, cuando 24 personas tuvieron que abandonar sus viviendas en la zona de Peguerilla.

El dirigente popular ha subrayado que la presa de Alcolea es fundamental tanto para garantizar el suministro de agua a sectores estratégicos como para prevenir inundaciones en el área metropolitana de Huelva y en municipios cercanos.

Asimismo, ha recordado que la Junta de Andalucía ha mostrado su disposición a asumir la finalización de la obra y que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha remitido al Ejecutivo central el protocolo firmado para que la administración autonómica pueda hacerse cargo de la infraestructura.

González ha criticado la falta de respuesta del Gobierno central y ha afirmado que la presa, iniciada en 2012, se encuentra ejecutada al 23%. Desde el PP han asegurado que continuarán reclamando la reactivación del proyecto al considerar que “está en juego la seguridad de los onubenses y el futuro hídrico de la provincia”.