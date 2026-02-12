VOX Huelva analiza con Ovipor la situación del sector ganadero ante los acuerdos con Mercosur

El diputado del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento andaluz por Huelva, Rafael Segovia, ha mantenido un encuentro de trabajo con el Consejo Rector de Ovipor para analizar la situación que atraviesa el sector ganadero en la provincia, especialmente ante la incertidumbre generada por los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur.

En la reunión participaron también la presidenta y el vicepresidente provincial de VOX, María López y Wenceslao Font, así como el presidente de la cooperativa, Agustín González, y miembros de su consejo rector.

Durante el encuentro, los responsables de Ovipor expusieron el funcionamiento de la entidad, que cuenta con más de 800 socios activos y una facturación superior a los 26 millones de euros en el último ejercicio publicado. La cooperativa mantiene alianzas comerciales con COVAP en porcino, EA Group en ovino, Dcoop en caprino y vacuno de carne, y Bovies en vacuno de carne.

Entre las principales preocupaciones trasladadas por la cooperativa figuran la carga burocrática, la falta de relevo generacional, el seguimiento de los programas de incorporación, la desigualdad en las líneas de ayuda respecto a otras comunidades y la incertidumbre ante la posible entrada de productos de terceros países sin las mismas exigencias normativas.

Por su parte, Segovia manifestó el compromiso de su formación con el sector primario y defendió la necesidad de proteger al productor europeo frente a lo que calificó como competencia desleal y asimetrías regulatorias. Asimismo, señaló que la ganadería constituye un sector estratégico que requiere medidas orientadas a garantizar su rentabilidad y sostenibilidad.

Desde VOX Huelva se ha reiterado la intención de continuar manteniendo encuentros con representantes del sector para abordar sus demandas y trasladarlas a las instituciones.