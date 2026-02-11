El PSOE exige a la Junta 3.000 euros por hectárea para salvar el viñedo del Condado

El PSOE de Huelva ha reclamado a la Junta de Andalucía la aprobación “inmediata y urgente” de una ayuda directa de al menos 3.000 euros por hectárea para los viticultores del Condado, ante la grave situación que atraviesa el sector tras la última campaña marcada por la plaga de mildiu.

El parlamentario andaluz Mario Jiménez realizó esta exigencia en Chucena, donde alertó de una “situación de absoluta emergencia” y aseguró que la pérdida media en la comarca ronda el 50% de la producción, existiendo explotaciones que no han obtenido “ni un solo kilo de uva” como consecuencia del hongo.

Jiménez acusó al Gobierno andaluz de “abandono intolerable” y consideró insuficiente la ayuda planteada hasta ahora de 300 euros por hectárea. “Es una tomadura de pelo que no cubre ni los costes de los tratamientos aplicados para combatir el mildiu, ni mucho menos el lucro cesante por la pérdida de cosecha”, afirmó.

Además de la ayuda directa, el dirigente socialista reclamó la elaboración de un plan integral de recuperación que se diseñe junto al sector y los alcaldes de la comarca, incluyendo a productores, bodegas y cooperativas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y supervivencia del viñedo del Condado.

“Estamos hablando de un cultivo histórico, con más de 600 años de tradición, clave para fijar población, evitar el despoblamiento y sostener la economía de la zona”, subrayó Jiménez, quien recordó que actualmente apenas quedan unas 2.000 hectáreas de viñedo en la provincia.

Por su parte, el alcalde de Chucena, Antonio Manuel Rubio, criticó con dureza la cuantía planteada por la Junta. “300 euros por hectárea no pagan ni el gasoil de los tractores ni los tratamientos realizados este año. Es reírse de la gente del Condado”, aseguró.

El regidor advirtió de que, sin una intervención “contundente”, muchas explotaciones podrían arrancar las viñas, lo que supondría pérdida de empleo y menos oportunidades para los jóvenes del municipio y de la comarca.

Desde el PSOE apelan directamente al presidente de la Junta para que incremente las ayudas y active un plan específico que evite lo que califican como “la ruina del viñedo del Condado”, uno de los cultivos más emblemáticos del entorno de Doñana y pilar económico de la zona.