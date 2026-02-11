El PP denuncia el “deplorable estado” de la N-435 y acusa al Gobierno de llevar ocho años sin invertir

Los senadores del Partido Popular por Huelva, Juan Manuel González y Carmelo Romero, han denunciado el “deplorable estado” en el que, a su juicio, se encuentra la carretera N-435 y han acusado al Gobierno central de no realizar inversiones en esta vía desde hace ocho años.

Según han señalado, más de 8.000 vehículos transitan diariamente por esta carretera nacional, que conecta San Juan del Puerto con Extremadura y constituye uno de los principales ejes de comunicación y transporte de mercancías de la provincia. Los populares han advertido del “riesgo que suponen los baches y socavones” tanto para conductores como para pasajeros.

González ha subrayado que la N-435 “vertebra la provincia” y ha recordado que la competencia sobre esta infraestructura corresponde al Ejecutivo central. En este sentido, ha asegurado que la red estatal en Huelva, con alrededor de 500 kilómetros, “no puede estar abandonada”, ya que, según ha afirmado, “lo que está en juego es la seguridad de las personas”.

Por su parte, Carmelo Romero ha recordado que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que impulsó la variante Trigueros-Beas y ha sostenido que, desde entonces, “no se ha vuelto a actuar en la vía” para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Ambos senadores han anunciado que continuarán reclamando desde la Cámara Alta nuevas inversiones para la N-435 y para el conjunto de la red estatal en la provincia, al considerar que son necesarias para el desarrollo económico y social de Huelva.