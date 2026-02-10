El PP denuncia el “total abandono” del Gobierno a la playa de El Portil

El Partido Popular de Huelva ha denunciado este martes el “total abandono” al que, según afirma, el Gobierno de Pedro Sánchez somete a la Playa de El Portil, una situación que consideran “límite” para vecinos, turistas y empresarios del núcleo costero.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha realizado estas declaraciones durante una visita a la propia playa, donde ha lamentado el “desinterés continuado” del Gobierno central desde 2018. Según ha señalado, “el deterioro de la playa no es consecuencia de episodios puntuales, sino de años de falta de actuaciones por parte del Gobierno del PSOE”.

González ha criticado que, pese a las reiteradas denuncias del Partido Popular, el Ejecutivo central “sigue sin dar solución a un problema que afecta directamente a la economía local y a la imagen turística de la zona”. En este sentido, ha apuntado que la situación actual perjudica no solo a los residentes, sino también a los visitantes y a los empresarios que desarrollan su actividad en El Portil.

El dirigente popular ha recordado que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se elaboró un plan estratégico para la protección del litoral onubense, del que derivaron proyectos para la conservación y defensa de las playas de la provincia. “Ese plan fue guardado en un cajón con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa”, ha afirmado, acusando al actual Ejecutivo de paralizar actuaciones fundamentales para frenar la regresión del litoral.

Durante la visita, Manuel Andrés González ha estado acompañado por el presidente local del PP de Cartaya, Manuel Barroso, y por la portavoz del Grupo Municipal del PP en Punta Umbría, Rosa Crespo, además de vecinos del núcleo costero.

Por último, el presidente del PP de Huelva ha anunciado el apoyo del partido a la concentración vecinal convocada por la Asociación de Vecinos Portileños para este próximo viernes en Huelva. “Estaremos junto a los vecinos, respaldando sus reivindicaciones justas y defendiendo las playas de Huelva frente a la inacción del Gobierno de España”, ha concluido.