El PP alerta del deterioro de la N-431 y reclama una actuación urgente para garantizar la seguridad

El Partido Popular de Huelva ha denunciado el “grave estado” de la carretera N-431, una de las principales vías de comunicación de la provincia, que —según la formación— se ha convertido en una “auténtica trampa” para los conductores por la proliferación de baches, grietas y socavones.

El presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, ha criticado la “falta de acción” del Gobierno central y ha advertido de que esta situación está provocando a diario reventones de ruedas, daños materiales en los vehículos y escenas de riesgo para la seguridad de quienes transitan por la vía. “Estamos hablando de una carretera nacional en condiciones impropias, más parecida a un camino que a una infraestructura básica”, ha señalado.

González ha subrayado que el mantenimiento de la N-431 es competencia exclusiva del Ejecutivo central y ha reprochado al Gobierno socialista que no esté cumpliendo con sus obligaciones. “El desinterés es evidente y lo pagan los ciudadanos cada día cuando se ponen al volante”, ha afirmado durante una comparecencia realizada en un tramo de la carretera entre Cartaya y Lepe.

Desde el PP se sostiene que el deterioro de esta vía no es un hecho aislado, sino un reflejo del estado general de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Huelva, donde —según denuncian— se acumulan las quejas sin que lleguen soluciones definitivas. En este sentido, González ha exigido una intervención urgente que priorice la seguridad vial y evite accidentes.

“El dinero de los impuestos de los onubenses debe revertir en infraestructuras seguras y dignas”, ha concluido el dirigente popular, reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez y a la vicepresidenta María Jesús Montero una inversión real y efectiva en las carreteras de Huelva para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.