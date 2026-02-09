Amor Por Huelva pide la declaración de zona catastrófica por los daños de las lluvias en la provincia
La formación reclama ayudas extraordinarias ante el fuerte impacto en el sector primario, las infraestructuras y el turismo onubense
El partido Amor Por Huelva ha anunciado que solicitará formalmente al Gobierno de España y a la Unión Europea la declaración de zona catastrófica, poniendo el foco en la provincia de Huelva, una de las más castigadas por las intensas y persistentes lluvias registradas en las últimas semanas.
Según la formación, los episodios meteorológicos han provocado importantes pérdidas económicas y sociales en el territorio onubense, con especial incidencia en sectores estratégicos para el empleo y el desarrollo provincial. El sector primario figura entre los más afectados, con explotaciones agrícolas y ganaderas dañadas, cosechas perdidas, fincas anegadas y graves perjuicios en infraestructuras rurales, lo que compromete la viabilidad de numerosas familias.
Asimismo, Amor Por Huelva alerta de daños relevantes en infraestructuras públicas —carreteras, caminos rurales, puentes y redes de abastecimiento y saneamiento— que están dificultando la movilidad, el acceso a servicios básicos y la actividad económica en distintos municipios. El turismo, otro de los pilares de la economía onubense, también se ha visto impactado por el deterioro de instalaciones, cancelaciones y una reducción de ingresos que afecta al empleo y a la imagen del destino.
La formación considera que la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta de las administraciones locales y autonómicas, por lo que ve imprescindible activar ayudas extraordinarias, fondos de emergencia y planes de reconstrucción a nivel nacional y europeo. En este sentido, reclama una respuesta rápida y coordinada que permita la recuperación de los sectores afectados y la protección del bienestar de la ciudadanía en la provincia de Huelva.