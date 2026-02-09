El PSOE pide un pleno extraordinario en la Diputación para abordar los daños del temporal

Elha exigido al presidente de lala convocatoria inmediata de un pleno extraordinario para dar respuesta a los graves daños ocasionados por las recientes borrascas en la provincia. El Grupo Socialista ha registrado formalmente esta solicitud al amparo del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución, ante la magnitud de los perjuicios económicos, sociales, agrícolas e infraestructurales sufridos por numerosos municipios.

Desde el PSOE subrayan que el Reglamento provincial obliga a celebrar este pleno en un plazo máximo de quince días hábiles y consideran que “no es momento de esperas”, reclamando que la Diputación ejerza un papel activo de liderazgo. En este sentido, los socialistas plantean como puntos clave del orden del día instar al Gobierno de España a declarar a Huelva como Zona Gravemente Afectada, lo que permitiría acceder a fondos extraordinarios de Protección Civil, así como la puesta en marcha de ayudas directas desde la propia Diputación para apoyar a los ayuntamientos damnificados.

El Grupo Socialista advierte de que la situación del campo, las infraestructuras locales y el medio ambiente onubense requiere una respuesta institucional inmediata y una hoja de ruta clara de apoyo económico. A su juicio, la gravedad de los daños hace imprescindible un pronunciamiento unánime de la Corporación provincial que vaya más allá de los tiempos ordinarios y permita acelerar la recuperación de los municipios afectados.