El PSOE acusa a la Junta de “engañar a Huelva” tras una nueva suspensión de las obras del Materno Infantil

El PSOE de Huelva ha cargado con dureza contra la Junta de Andalucía tras conocerse una nueva suspensión en la adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil, una infraestructura que consideran “vital” para la provincia y que, denuncian, continúa sin avances reales tras años de anuncios.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha comparecido este miércoles ante los medios en la sede provincial del partido para denunciar lo que ha calificado como un “engaño reiterado” del Partido Popular a la ciudadanía onubense. Según Baluffo, la paralización vuelve a demostrar que “no se trata ya de un retraso, sino de una auténtica estafa política”.

El dirigente socialista ha recordado que el proyecto del Materno Infantil estaba redactado y consensuado con los profesionales en 2018, cuando se planteaba como un hospital independiente y de máximos para atender a mujeres y niños de toda la provincia. Sin embargo, ha acusado al Gobierno andaluz de cancelar conscientemente aquel proyectotras la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la Presidencia de la Junta, sin que desde entonces se haya materializado una alternativa real.

Baluffo ha denunciado además que no existe ninguna partida específica en los presupuestos autonómicos para el Hospital Materno Infantil, lo que, a su juicio, demuestra la falta de voluntad política. “Cuando un gobierno quiere hacer algo, pone el dinero; cuando no quiere, lo sustituye por titulares”, ha afirmado.

Uno de los puntos más críticos de la comparecencia ha sido el cambio de denominación del proyecto, que ha pasado de “Hospital Materno Infantil” a “Área Materno Infantil”. Para el PSOE, esta modificación esconde “un claro recorte asistencial”. “Un área no es un hospital: no garantiza recursos, personal ni especialidades. No queremos un parche, queremos un hospital”, ha insistido Baluffo.

El socialista también ha atribuido la nueva suspensión de la adjudicación a la “incompetencia” del Gobierno andaluz, al señalar que ya son dos los recursos presentados contra el pliego de condiciones. En este contexto, ha señalado como responsables políticos tanto a Moreno Bonilla como al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y a la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, a quienes acusa de “silencio y complicidad”.

Baluffo ha ampliado sus críticas al conjunto de la política sanitaria del PP en la provincia, citando la falta de avances en los CHARE de Aracena y Bollullos y el retraso del centro del EPE, y ha advertido de un “desmantelamiento progresivo” de la sanidad pública.

“El resumen es claro: votar al PP es votar contra la sanidad pública, contra el Hospital Materno Infantil y contra Huelva”, ha concluido el dirigente socialista, reiterando la exigencia de presupuesto, calendario y voluntad política real para que el proyecto sea una realidad.