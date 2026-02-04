El PSOE acusa al PP de dar la espalda a Huelva tras rechazar mejoras sanitarias en la Diputación

Elha denunciado la “” deltras el rechazo, en el pleno de la, de una moción en defensa de la sanidad pública y después de conocerse una. Así lo ha manifestado la diputada provincial, quien ha lamentado que el PP “vuelva a actuar como una sucursal de la Junta de Andalucía en lugar de defender los intereses de la provincia”.

Tirador ha calificado de “vergonzosa” la situación del Materno Infantil, que continúa paralizado tras años de anuncios y cambios, y ha asegurado que “se anuncian adjudicaciones a toda prisa mientras los presupuestos de la Junta para 2026 ni siquiera recogen el proyecto con una inversión concreta ni un calendario definido”. En este sentido, ha denunciado también lo que considera el abandono definitivo de los Chares de la Sierra y el Condado, señalando que en Aracena se pretende dejar sin uso un edificio a medio construir en el que ya se han invertido seis millones de euros, y que el centro de Bollullos, pese a contar con parcela y problemas técnicos resueltos, ha sido “guardado en un cajón por decisión política”.

La diputada socialista ha acompañado sus críticas con datos que, a su juicio, sitúan a Huelva a la cola de la sanidad andaluza, como una inversión por habitante inferior a la media regional, más de 83.000 personas en listas de espera, una demora media de 204 días para una operación, el colapso de pruebas diagnósticas en el Hospital Juan Ramón Jiménez y recortes en los servicios de emergencias en varias comarcas. Para el PSOE, estas cifras evidencian “una gestión negligente y privatizadora” por parte del Gobierno andaluz. Por ello, Tirador ha exigido que la Diputación deje de ser “cómplice” y reclame la sanidad pública “digna y de calidad que merecen los onubenses”.