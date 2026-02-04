Buscar
VOX reclama más infraestructuras hidráulicas para garantizar la seguridad ante temporales

El portavoz andaluz Manuel Gavira critica la falta de inversiones y transparencia de la Junta en el mantenimiento de embalses

Manuel Gavira de Vox.
VOX
Redacción
Redacción
04/02/26 - 12:27

El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que la seguridad de la población frente a episodios de lluvias intensas “no se consigue solo metiendo a la gente en casa, sino haciendo obras e infraestructuras que garanticen la seguridad y permitan embalsar agua”. Así lo ha manifestado este martes en Sevilla, tras la activación por parte de la Junta de Andalucía de planes de emergencia atendiendo a las recomendaciones de la AEMET.

Gavira ha recordado que su formación ya preguntó en marzo de 2025 al Gobierno andaluz por el estado de mantenimiento y seguridad de varios embalses de la provincia de Huelva, entre ellos Corumbel, Jarrama, Los Machos, Piedras y Setiel-Olivargas. Sin embargo, ha denunciado que la respuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural fue “insuficiente”, acusando a la administración autonómica de falta de transparencia y claridad.

Desde VOX sostienen que, pese a que vuelven las lluvias a Andalucía, se desconoce el estado real de conservación de estas infraestructuras hidráulicas, mientras continúan pendientes las mismas actuaciones desde hace ocho años. Por ello, el grupo parlamentario ha vuelto a registrar preguntas sobre los trabajos de mantenimiento, mejora y seguridad, así como sobre la existencia de un plan específico y actualizado. La formación subraya que esta situación es especialmente preocupante en un contexto de sequía prolongada, en el que los embalses gestionados por la Junta son infraestructuras estratégicas cuya seguridad y correcta explotación deben ser, a su juicio, una prioridad absoluta.