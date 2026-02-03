El PP destaca que el Materno Infantil pasará de ser una “promesa incumplida del PSOE a una realidad con el Gobierno de Juanma Moreno”

El Partido Popular ha puesto en valor la adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva, una infraestructura que, según ha señalado el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, permitirá que este proyecto “deje de ser una promesa incumplida del PSOE para convertirse en una realidad con el Gobierno de Juanma Moreno”.

González ha afirmado que el nuevo Materno Infantil supondrá “un antes y un después para la sanidad pública en la provincia”, dando respuesta a una demanda histórica de Huelva. “Miles de familias onubenses se van a ver beneficiadas con una infraestructura sanitaria moderna y vanguardista”, ha remarcado, destacando que se trata de uno de los mayores impulsos sanitarios realizados en la provincia.

El futuro Hospital Materno Infantil se ubicará en el complejo sanitario del Hospital Juan Ramón Jiménez, contará con 36.372 metros cuadrados de superficie y ofrecerá 125 nuevas camas destinadas a Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental y Cuidados Intensivos, con un presupuesto total de 85 millones de euros. Además, la puesta en marcha de este nuevo centro permitirá liberar 12.000 metros cuadrados del Juan Ramón Jiménez, que se destinarán a especialidades como Oncología, Urgencias, Salud Mental y hospitalización general.

El presidente del PP de Huelva ha concluido asegurando que “la sanidad vive hoy el mayor impulso de su historia en la provincia”, poniendo al Hospital Materno Infantil como ejemplo del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la mejora de la atención sanitaria a los onubenses.