VOX pide a la Junta ayudas urgentes para las fincas y caminos rurales dañados por el temporal

El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha solicitado a la Junta de Andalucía la puesta en marcha “de manera urgente” de ayudas extraordinarias destinadas a las fincas agrícolas y caminos rurales afectados por los temporales que se están sucediendo en la comunidad autónoma.

Gavira ha realizado este lunes una visita a la provincia de Huelva, donde ha podido comprobar los importantes daños que está sufriendo el sector de los frutos rojos, especialmente en plena campaña de recogida de la fresa. Según ha señalado, el temporal no solo está afectando a Huelva, sino que está provocando destrozos en otros sectores agrícolas andaluces, como la flor cortada en Cádiz, el olivar en Jaén o los invernaderos en Almería.

Desde VOX se reclama que la Junta ejecute de forma inmediata el presupuesto destinado a caminos rurales de su competencia, así como la activación de ayudas extraordinarias que permitan a los ayuntamientos reparar aquellos caminos de titularidad municipal dañados por las lluvias y las borrascas.

El portavoz andaluz ha advertido de que los daños llegan en un momento especialmente delicado para los agricultores, coincidiendo con la campaña de la fresa, cuando el nivel de producción, la calidad del producto y los precios permiten cubrir buena parte de los costes. “El coste medio para un agricultor es de unos 36.000 euros por hectárea, un gasto que, debido a los destrozos del temporal, muchos no van a poder recuperar, poniendo en riesgo la continuidad de la agricultura en esta zona”, ha afirmado.

Gavira ha asegurado que VOX “no dejará solo al sector primario”, al que considera nuevamente golpeado, denunciando además lo que califica como acoso institucional, la competencia desleal, la criminalización del sector y decisiones como el Pacto de Doñana, que, a su juicio, han perjudicado gravemente a los agricultores.

Finalmente, el portavoz ha señalado que, además de los daños en infraestructuras, el temporal ha provocado la pérdida de miles de kilos de fresa y ha afectado a la mano de obra contratada, que no puede trabajar pero cuyos salarios deben abonarse, lo que agrava aún más la situación económica de las explotaciones agrícolas afectadas.