El PP exige al Gobierno que las familias conozcan “cuanto antes” la verdad del accidente de Adamuz

El Partido Popular de Huelva ha exigido al Gobierno central que las familias de las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz y los viajeros que aún se recuperan “conozcan la verdad cuanto antes” de lo ocurrido en el siniestro registrado el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa.

Así lo ha manifestado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien ha subrayado que conocer qué ocurrió es una demanda tanto de las familias como del conjunto de la ciudadanía. “Cada día que pasa sin conocerse esa verdad es un día de sufrimiento”, afirmó, insistiendo en que las víctimas “merecen saber y conocer qué falló para que descarrilaran los trenes”.

González aseguró que esta petición se realiza “con la misma serenidad que lo piden las familias, pero con firmeza y lealtad”, recordando que el Partido Popular ha estado “acompañando a las víctimas y apoyando a sus familias durante estas dos semanas”, un periodo en el que, según indicó, la prioridad debe ser esclarecer lo sucedido.

Asimismo, el dirigente popular reclamó al Ejecutivo una revisión exhaustiva “metro a metro” de la vía ferroviaria entre Huelva y Madrid, con el objetivo de evitar que vuelva a producirse una tragedia similar. En este sentido, recordó que “llevamos denunciando desde hace tiempo las condiciones tercermundistas de la línea ferroviaria sin que se le haya dado una solución”.

Por último, Manuel Andrés González reiteró el compromiso de su formación para que se depuren responsabilidades y se adopten medidas preventivas. “Que se sepa la verdad no va a reparar por completo el dolor de las 46 familias, pero es imprescindible contar con respuestas claras para evitar que una desgracia como el accidente de Adamuz vuelva a repetirse”, concluyó.