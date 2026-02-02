Amor por Huelva denuncia el deterioro de las carreteras y alerta de que la inacción institucional puede costar vidas

El partido político Amor por Huel ha denunciado el grave deterioro que presentan numerosas carreteras de la provincia y ha advertido de que la falta de actuación por parte de las administraciones competentes supone un riesgo real para la seguridad vial, con posibilidad de derivar en accidentes graves o incluso mortales.

Según señala la formación, firmes en mal estado, deficiencias en la señalización, falta de mantenimiento y ausencia de medidas preventivas afectan a carreteras de titularidad provincial, autonómica y estatal, a pesar de tratarse de una problemática conocida desde hace años. “Las desgracias suceden, pero las negligencias se evitan”, subrayan desde el partido, que considera inaceptable que se normalice esta situación mientras se acumulan quejas ciudadanas y advertencias.

Amor por Huelva exige una respuesta inmediata por parte de la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, reclamando que se ejecuten sin más dilaciones las reparaciones necesarias en las vías bajo su competencia. A juicio de la formación, “cada día sin actuar es una decisión política consciente que incrementa el riesgo para miles de conductores”.

En este sentido, el partido advierte de que cualquier siniestro grave o mortal derivado del mal estado de las carreteras “no podrá considerarse una fatalidad”, sino la consecuencia directa de la inacción administrativa. “Cuando se conoce el problema y no se actúa, existe responsabilidad política y moral”, recalcan.

Amor por Huelva concluye que la provincia no puede seguir pagando con accidentes la falta de inversión y mantenimiento en su red viaria y anuncia que continuará denunciando públicamente esta situación mientras no se adopten medidas urgentes, efectivas y verificables.