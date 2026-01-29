El PP de Andalucía reitera en Huelva su apoyo “inquebrantable” al campo y critica las políticas del Gobierno de Sánchez

El Partido Popular de Andalucía ha reiterado este jueves en Huelva su apoyo “inquebrantable” a los agricultores y ganaderos andaluces, coincidiendo con las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias en siete de las ocho provincias andaluzas. El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP andaluz, José Carlos Álvarez, ha expresado el respaldo del partido a un sector que, según ha afirmado, “sufre la desidia y las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Álvarez ha defendido que el Partido Popular ha estado “desde el minuto uno” junto al campo andaluz, subrayando el modelo del Gobierno de Juan Manuel Moreno, basado —ha dicho— en “medidas reales, diálogo permanente y una defensa firme del sector en todas las instituciones, incluida Europa”. En este sentido, ha señalado que el sector primario es estratégico para Andalucía, con una comercialización cercana a los 16.000 millones de euros, y ha destacado que la comunidad es una potencia agroalimentaria a nivel europeo.

El vicesecretario popular ha reiterado la oposición del PP de Andalucía al acuerdo UE-Mercosur, advirtiendo de que “no puede aplicarse sin garantías reales de protección ni sin condiciones de competencia en igualdad”. “Decimos no a Mercosur mientras no se proteja de verdad a nuestros agricultores y ganaderos”, ha afirmado, alertando del impacto que este acuerdo podría tener sobre el campo andaluz.

Álvarez ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha acusado de abandonar al sector agrario y de legislar “en perjuicio del campo”. Como ejemplo, ha señalado que la actual Política Agraria Común ha supuesto una pérdida de 500 millones de euros para Andalucía, además de criticar la falta de control en frontera y la deficiente aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que, a su juicio, no protege los precios en origen.

Especial énfasis ha puesto en la falta de inversiones hídricas, recordando que existen más de un centenar de obras de interés general del Estado pendientes de ejecución en Andalucía, 23 de ellas en la provincia de Huelva, entre las que ha destacado la presa de Alcolea. “Si estas infraestructuras estuvieran ejecutadas, Huelva no tendría problemas de agua en el futuro”, ha asegurado.

Frente a este escenario, el dirigente popular ha defendido el modelo del Ejecutivo andaluz, resaltando la aprobación de los Presupuestos de 2026, que contemplan una inversión histórica de 800 millones de euros en materia hídrica. Según Álvarez, se trata de una política “basada en la estabilidad, la planificación y los acuerdos alcanzados con las organizaciones profesionales agrarias”.

El vicesecretario de Agricultura del PP andaluz ha concluido reafirmando el “apoyo incondicional” del partido al sector agrario y agroalimentario, subrayando que “sin el campo no hay futuro para Andalucía ni para Europa”.