VOX denuncia que Moreno Bonilla lleve al límite al sector de la chirla en Andalucía

El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado que el sector de la chirla atraviesa una situación límite en Andalucía debido a las restricciones, la burocracia y la falta de apoyo institucional. Gavira ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con pescadores de Huelva para analizar la situación que atraviesa el sector.

Durante el encuentro, el dirigente de VOX ha alertado de que España ha perdido el 40% de su flota pesquera en las últimas dos décadas y ha señalado que los profesionales del mar se enfrentan a menos días de faena, reducción de cuotas y un aumento de las sanciones, además de nuevas obligaciones administrativas como los libros electrónicos.

Gavira también ha criticado las políticas impulsadas desde la Unión Europea y ha asegurado que ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía están defendiendo al sector pesquero. En este sentido, ha denunciado que los pescadores andaluces compiten en desventaja frente a otros países europeos.

Asimismo, ha señalado que la entrada de productos procedentes de terceros países supone una competencia desleal para el sector nacional, al tiempo que ha lamentado que muchas ayudas anunciadas para el sector primario aún no se hayan materializado. Según el portavoz de VOX, esta situación está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas familias que dependen de la pesca.