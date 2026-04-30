Andalucía Por Sí denuncia el deterioro del patrimonio de Niebla tras más de 300 días sin actuaciones

Tras una nueva visita al municipio, la formación ha señalado especialmente el estado de la Puerta del Embarcadero, un enclave arqueológico que, según afirman, presenta graves signos de abandono, con grietas en los muros, ausencia de vallado de seguridad y acceso libre al río. Asimismo, denuncian que el entorno ha sido objeto de actos vandálicos, como la celebración de botellones y fuegos, lo que incrementa el riesgo de deterioro y posibles daños irreversibles.

Desde Andalucía Por Sí aseguran que este espacio ha sido retirado de los mapas turísticos, lo que interpretan como un intento de evitar que los visitantes conozcan su estado actual. En este sentido, reclaman una intervención urgente que permita recuperar la zona y ponerla en valor como espacio cultural y de ocio.

La formación también ha advertido del mal estado de algunos recursos del interior del Castillo de Niebla, donde el área informativa presenta equipos dañados o fuera de servicio, lo que limita su utilidad, especialmente para el turismo internacional.

Asimismo, han comparado la situación con la de otros municipios andaluces donde el patrimonio hidráulico, como los molinos de río, ha sido rehabilitado y convertido en atractivo turístico, frente al abandono que, según indican, sufren estos elementos en Niebla.

Desde el grupo andalucista se ha instado a la Delegación de Cultura en Huelva a actuar de manera urgente, reclamando inversiones para la conservación del patrimonio y mayor transparencia en la gestión, al tiempo que han reiterado sus críticas a la falta de respuesta institucional ante denuncias anteriores.

Por el momento, no se ha producido una respuesta oficial sobre estas nuevas advertencias, mientras el deterioro de algunos enclaves patrimoniales continúa generando preocupación entre colectivos y vecinos del municipio.