Huelva entra en campaña: 11 escaños en juego en unas elecciones marcadas por la fragmentación

La campaña electoral para las elecciones al Parlamento de Andalucía ha comenzado oficialmente este 1 de mayo, abriendo dos semanas intensas en las que las distintas formaciones políticas buscarán el respaldo de la ciudadanía de cara a los comicios del próximo 17 de mayo. En la provincia de Huelva, donde se reparten 11 escaños, la cita se presenta especialmente abierta debido al aumento de candidaturas y a la fragmentación del voto.

Entre los principales cabezas de lista por Huelva figuran:

Partido Popular (PP): Loles López Gabarro

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A): María Márquez Romero

VOX: Rafael Segovia Brome

Adelante Andalucía: María del Carmen García Bueno

Por Andalucía: José Antonio Jiménez Ramos

Huelva Existe (HE): José Antonio Cabrera Ramírez

Partido Animalista (PACMA): Juana María Gómez Lorencio

Andalucistas: Julia Rodríguez Rodríguez

Nación Andaluza (NA): Luis Pahissa Nieto

Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA): Salvador López Segura

Se Acabó la Fiesta (SALF): José Luis Rubio García

Escaños en Blanco: Emilio Cimbora Acosta

Por un Mundo Más Justo: Carmen María Murillo Campos

Falange Española de las JONS: Urbano Leopoldo Romero Delgado

Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR): Antonio García Rodríguez

La campaña se prolongará hasta el 15 de mayo a las 23:59 horas, momento en el que comenzará la jornada de reflexión previa a la votación. En paralelo, el voto por correo podrá solicitarse hasta el 7 de mayo, con plazo para su emisión hasta el 13 de mayo.

Primeros actos de campaña

La jornada inaugural ha estado marcada por los primeros actos políticos en la capital onubense. El Partido Popular ha celebrado su inicio de campaña a las 19:30 horas en su sede, con la participación de la candidata número uno, Loles López, y el número dos, Manuel Andrés González. Los populares afrontan esta cita electoral con el objetivo de consolidar el proyecto del Gobierno andaluz, apostando por la continuidad de las políticas impulsadas por el presidente Juanma Moreno.

Por su parte, el PSOE ha iniciado su campaña a las 20:00 horas con un acto en la terraza del Hotel Boutique Growers, en el que han intervenido la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y la candidata número uno al Parlamento andaluz por la provincia, María Márquez. Los socialistas sitúan la defensa de la sanidad pública como eje central de su campaña, en un contexto marcado por el debate sobre la situación del sistema sanitario.

Dos modelos en contraste

El arranque de campaña evidencia ya dos enfoques diferenciados entre las principales fuerzas políticas. Mientras el Partido Popular centra su discurso en la gestión y la estabilidad institucional, el PSOE pone el acento en el refuerzo de los servicios públicos, especialmente la sanidad.

En este escenario, el resto de formaciones tratarán también de hacerse un hueco en una campaña en la que la alta competencia electoral podría influir de manera decisiva en el reparto final de los escaños.

Con la maquinaria electoral en marcha, Huelva se convierte desde hoy en un territorio clave donde se medirán proyectos, propuestas y liderazgos en una carrera contrarreloj que culminará en las urnas el próximo 17 de mayo.