El PSOE promete soluciones sanitarias para laringectomizados y denuncia retrasos de hasta 700 días en discapacidad

La candidata número uno del PSOE de Andalucía por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, se ha comprometido a impulsar soluciones a las necesidades sanitarias de las personas laringectomizadas si su formación accede al Gobierno de la Junta de Andalucía, al tiempo que ha denunciado los retrasos en el reconocimiento de la discapacidad, que en la provincia alcanzan ya los 700 días.

Márquez realizó estas declaraciones tras mantener un encuentro con la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva, donde puso el foco en la falta de financiación de las cánulas necesarias para estos pacientes. Según explicó, el Servicio Andaluz de Salud solo cubre actualmente un modelo de menor coste que no se adapta a las necesidades reales, mientras que otro más adecuado, con un precio de unos 110 euros, ha dejado de estar financiado.

La dirigente socialista subrayó que esta prestación “debería ser un derecho” y recordó que el Parlamento andaluz aprobó una iniciativa para garantizar su cobertura con el apoyo de todos los grupos, aunque aún no se ha materializado. En este sentido, aseguró que será uno de los compromisos prioritarios del PSOE en materia sanitaria.

Durante su intervención, Márquez también alertó de un posible incremento de casos de traqueotomía, vinculado, según indicó, a la falta de prevención y al retraso en diagnósticos, señalando que “las listas de espera y el colapso sanitario terminan agravando problemas que podrían detectarse antes”.

Otro de los aspectos denunciados ha sido el aumento de los tiempos para el reconocimiento de la discapacidad, que, según apuntó, se ha duplicado en los últimos años hasta alcanzar los 700 días en Huelva, lo que calificó como una situación “inadmisible” por el impacto que tiene en la vida de los afectados.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva, Gumersindo Salas, reclamó una atención sanitaria más ágil y protocolos claros para la detección temprana de patologías. Salas explicó que en el último año se han incorporado una veintena de nuevos pacientes que llevaban meses con síntomas sin un diagnóstico adecuado.

Asimismo, insistió en la necesidad de que el sistema público cubra las cánulas adecuadas, ya que muchas personas afectadas, especialmente pensionistas, no pueden asumir su coste. “Sin la protección adecuada, una simple gripe puede derivar en complicaciones graves”, advirtió.

El encuentro ha servido para visibilizar la situación de este colectivo en la provincia, donde se estima que hay alrededor de 400 personas afectadas, y para poner sobre la mesa la necesidad de reforzar tanto la prevención como la atención sanitaria especializada.