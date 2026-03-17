El PSOE denuncia el estado “peligroso e insalubre” del acceso a Nueva Santa Lucía y exige actuaciones urgentes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado el estado de abandono del solar que conecta la barriada de Nueva Santa Lucía con la calle Martín Pescador, un espacio que, según advierten, presenta graves problemas de seguridad y salubridad. La formación ha registrado una pregunta al próximo pleno para exigir al equipo de Gobierno una intervención urgente.

Desde el PSOE aseguran que la zona acumula maleza, basura y aguas estancadas, lo que ha favorecido la proliferación de ratas e insectos, además de aumentar el riesgo de incendios, que ya se materializó el pasado verano con varios fuegos en el entorno. A ello se suma la presencia de piletas y arquetas al descubierto, así como la falta de iluminación, lo que incrementa el peligro para los vecinos que utilizan este paso de forma habitual.

La viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha criticado el “abandono” de los barrios por parte del equipo de Gobierno y ha reclamado una actuación inmediata para limpiar, acondicionar y urbanizar el espacio. Asimismo, ha insistido en que esta situación afecta directamente a la calidad de vida de los residentes y ha pedido al Ayuntamiento que garantice unas condiciones dignas y seguras para todos los barrios de la ciudad.