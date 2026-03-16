El PP de Huelva exige al Gobierno la ejecución “urgente” del canal de Trigueros

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha reclamado al Gobierno de España la ejecución “urgente” del canal de Trigueros, una infraestructura hidráulica que considera clave para mejorar la gestión del agua en la provincia y que está declarada como obra de interés general del Estado.

González, que ha comparecido acompañado por el presidente del PP de Trigueros, Vidal Blanco, ha señalado que esta actuación es “fundamental” para Huelva y ha criticado que el proyecto no haya avanzado desde la llegada del PSOE al Gobierno central en 2018. En este sentido, ha incluido esta obra junto a otras infraestructuras pendientes como la presa de Alcolea o el desdoble del túnel de San Silvestre.

El dirigente popular ha asegurado que el Gobierno de España “no ha invertido nada en infraestructuras hídricas en la provincia desde 2018”, mientras que ha destacado la inversión realizada por la Junta de Andalucía en materia de agua. Según ha señalado, el Ejecutivo autonómico ha movilizado más de 250 millones de euros en los últimos años en actuaciones relacionadas con depuración, saneamiento y abastecimiento.

Por ello, González ha insistido en que el canal de Trigueros es una infraestructura necesaria para el futuro hídrico de la provincia y ha reclamado al Gobierno central que impulse su ejecución. “La Junta de Andalucía está respondiendo, ahora es el Gobierno de España quien tiene que cumplir con Huelva”, ha concluido.