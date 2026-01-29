El PSOE en la Diputación propone crear el Premio Provincial de Fotografía Social “María Clauss”

El PSOE en la Diputación de Huelva ha presentado una moción para la creación del Premio Provincial de Fotografía Social “María Clauss”, una iniciativa con la que se pretende rendir un reconocimiento institucional permanente a la trayectoria, el compromiso y el legado de la fotógrafa vinculada estrechamente a la provincia.

Desde el Grupo Socialista se subraya que la figura de María Clauss reúne méritos más que suficientes para este reconocimiento, destacando su apuesta decidida por la cultura como herramienta de transformación social, su compromiso con la igualdad, la dignidad humana y la visibilización del trabajo de las mujeres, así como su profunda vinculación con Huelva.

La propuesta está concebida no solo como un homenaje a su memoria, sino también como un estímulo a las nuevas generaciones de profesionales de la fotografía que entienden esta disciplina como una herramienta de cambio social. El premio pretende reconocer trabajos alineados con los valores que Clauss defendió a lo largo de su vida: la justicia social, la igualdad y la cultura como motor de una sociedad más justa y cohesionada.

María Clauss

Con esta iniciativa, el PSOE en la Diputación Provincial de Huelva quiere reforzar su apuesta por la cultura y por el reconocimiento del talento comprometido con la provincia y con los valores democráticos y sociales que marcaron la trayectoria de la fotógrafa.

María Clauss fue una profesional profundamente comprometida con la imagen como herramienta de transformación social. Más allá de su producción artística, destacó por su faceta humana y divulgadora, convirtiéndose en una firme defensora de la igualdad y en una embajadora de la cultura, los usos y las tradiciones de Huelva, a las que dio visibilidad a través de una mirada sensible y comprometida.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experta en realización de documentales para televisión, desarrolló una trayectoria marcada por la excelencia, la sensibilidad y una clara vocación social. Entendía la fotografía como un proceso vivo y colectivo, una forma de trabajar rigurosa, colaborativa y profundamente humana.

El Grupo Socialista considera que la creación de este premio contribuiría a mantener vivo su ejemplo y su mirada, tan necesaria hoy como siempre, y a proyectar su legado hacia el futuro a través de nuevas voces de la fotografía social.