El PSOE tacha de “absolutamente irresponsable” que la Junta no suspendiera las clases durante la borrasca Kristin

El PSOE de Huelva ha calificado de “absolutamente irresponsable” la decisión de la Junta de Andalucía de no suspender las clases en colegios e institutos de la provincia el pasado jueves, coincidiendo con el paso de la borrasca Kristin, cuando Huelva se encontraba en alerta naranja y se registraron fuertes rachas de viento durante la entrada del alumnado.

Así lo ha manifestado el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, quien ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia en el Parlamento andaluz de los consejeros de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, para que “informen sobre los motivos por los cuales no se suspendieron las clases pese al temporal que afectó a toda Andalucía”.

Gaviño ha subrayado que en Huelva el temporal se vivió “de forma especialmente cruel”, con rachas de viento muy intensas entre las seis y las diez de la mañana, coincidiendo con los desplazamientos hacia los centros educativos. Además, recordó que la Aemet había activado el aviso naranja y que, aun así, la Junta se limitó a pedir precaución, en un contexto en el que “se produjeron más de 3.000 incidencias en Andalucía”.

El parlamentario socialista ha señalado que esta gestión ha generado “una indignación absoluta” entre las AMPAs, asociaciones de directores y sindicatos educativos, que consideraron que “los centros y los docentes estuvieron abandonados”. En este sentido, criticó que la consejera justificara la decisión alegando criterios técnicos y advirtiendo de que, si se cerraran los centros con cada alerta naranja, habría cierres frecuentes. “Habrá que cerrarlos cada vez que sea necesario si existe peligro para niños, jóvenes, docentes y trabajadores públicos”, replicó.

Gaviño también cuestionó la falta de coherencia en la toma de decisiones, recordando que “dos días antes se cerraron 77 centros educativos” con una situación similar. “No entendemos por qué unos días la alerta naranja provoca cierres y otros no”, afirmó, añadiendo que tras episodios recientes como la DANA que afectó a Valencia y Andalucía sí se adoptaron medidas más restrictivas.

Asimismo, el dirigente socialista advirtió de que en las próximas semanas “se esperan situaciones muy complicadas”, con pantanos saturados y riesgos en zonas inundables, por lo que pidió a la Junta “previsión, anticipación, rigor técnico y sensibilidad”, especialmente en una provincia como Huelva, donde el litoral puede verse gravemente afectado.

En otro orden de asuntos, Gaviño anunció que el PSOE recurrirá el archivo judicial de la causa sobre el fraccionamiento de contratos de emergencia en sanidad, al considerar que existen 19 informes de los interventores de la Junta que advertían de un uso fraudulento del contrato menor. Finalmente, el parlamentario inició su intervención trasladando el pésame del PSOE a la familia de la vecina de La Palma del Condado fallecida recientemente a consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz y expresó su apoyo a las personas que continúan hospitalizadas.