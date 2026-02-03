El PSOE llevará al Parlamento la falta de profesorado de inglés en el IES Dolmen de Soto de Trigueros

El Partido Socialista Obrero Español llevará al Parlamento de Andalucía la situación que vive el IES Dolmen de Soto, en Trigueros, donde el alumnado carece de profesorado de inglés de forma continuada desde hace más de cuatro meses. Así lo ha anunciado la parlamentaria andaluza y portavoz socialista en la Comisión de Desarrollo Educativo, Susana Rivas, que ha acudido al centro junto a la secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, para respaldar la protesta de las familias y del alumnado.

Rivas ha calificado la situación de “grave despropósito” y ha avanzado que su grupo presentará una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno andaluz “explicaciones claras” y una respuesta inmediata que garantice una educación pública digna y de calidad. La diputada ha denunciado que el alumnado afectado no ha podido ser evaluado con normalidad y ha vinculado este caso a “los recortes y la política educativa del Gobierno de Moreno Bonilla”, recordando además la supresión del programa estatal de auxiliares de conversación, que considera clave para el aprendizaje del inglés.

Por su parte, Irene Montiel ha lamentado la falta de soluciones por parte de la Junta de Andalucía, pese a que las familias han trasladado reiteradamente la situación a la Delegación territorial de Desarrollo Educativo. La responsable socialista ha subrayado que quienes están pagando las consecuencias son los niños y niñas del centro, y ha reclamado que se actúe con urgencia para evitar que el alumnado “pierda el curso mientras el nivel de inglés se ve claramente mermado”.