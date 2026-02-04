"Amor por Huelva" denuncia el abandono institucional del viñedo del Condado y alerta de su desaparición

El partido Amor por Huha acusado a la Junta de Andalucía y al conjunto de las administraciones competentes de un abandono “deliberado y sostenido” que está llevando al viñedo del Condado a una “desaparición anunciada”. Según la formación, la última campaña ha supuesto la pérdida de hasta el 80% de la cosecha como consecuencia del mildiu, sin que se hayan puesto en marcha medidas eficaces para proteger al sector.

Desde Amor por Huelva califican la situación como un fracaso político absoluto, denunciando que la falta de ayudas y de respuesta institucional está provocando la ruina económica de cientos de familias, el abandono progresivo del campo y la pérdida de uno de los cultivos más emblemáticos de la provincia. A su juicio, no se trata de una catástrofe inevitable, sino del resultado de años de inacción y desinterés, mientras los agricultores “han sido dejados completamente solos” frente a una plaga que ha arrasado sus explotaciones.

Por ello, la formación exige la aprobación inmediata de ayudas directas de 3.000 euros por hectárea de viñedo, advirtiendo de que cualquier otra medida será “insuficiente, tardía y cómplice del abandono del sector”. Amor por Huelva ha advertido de que, si no se actúa con urgencia, la desaparición del viñedo del Condado será responsabilidad directa de quienes gobiernan, y no de los agricultores, asegurando que continuará denunciando públicamente esta situación hasta que se adopten soluciones acordes a la gravedad del problema.