VOX denuncia el rechazo del PSOE a una declaración institucional para exigir la regeneración de la playa de El Portil

El grupo provincial de VOX ha denunciado públicamente el rechazo del PSOE a una Declaración Institucional en la Diputación de Huelva destinada a reivindicar la recuperación y defensa de la playa de El Portil. La iniciativa, debatida en el último pleno, no salió adelante tras el voto en contra de los socialistas.

El diputado provincial de VOX en Huelva y portavoz en la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha mostrado el respaldo de su formación a la manifestación convocada por la Asociación de Vecinos Portileños para el próximo 13 de febrero, con el objetivo de exigir actuaciones urgentes para frenar la regresión del litoral, especialmente en la playa de El Portil.

Según ha señalado Sánchez Cuéllar, VOX lleva años alertando de la situación que sufren los vecinos de El Portil, una problemática que, a su juicio, se ha visto agravada por los últimos temporales que están afectando a la provincia. El diputado ha advertido además de que esta situación no se limita a un solo enclave, sino que amenaza también a otras zonas del litoral onubense como Matalascañas.

Desde VOX critican que la declaración institucional pretendía, además de mostrar el apoyo de la Diputación a la movilización ciudadana, instar de forma expresa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a acometer de manera urgente la regeneración de la playa de El Portil y de la costa de Huelva. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el PSOE, una decisión que el diputado provincial considera “incomprensible”.

“El PSOE da la espalda a las justas reivindicaciones de la provincia de Huelva con tal de no señalar un problema cuya solución depende del Gobierno central”, ha afirmado Sánchez Cuéllar, quien ha acusado al Ejecutivo de no estar ejecutando las actuaciones necesarias para ofrecer una respuesta real a una situación que, según advierte, pone en riesgo tanto la supervivencia de las playas como la seguridad de numerosas viviendas.

El portavoz de VOX ha insistido en la importancia de la manifestación del 13 de febrero y ha animado a la ciudadanía a sumarse a la protesta. “Las playas son uno de los grandes atractivos de nuestra provincia y Huelva tiene que salir a la calle para evitar que la inacción de las administraciones competentes acabe con una parte esencial de nuestro litoral”, ha concluido.