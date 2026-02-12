Rubén Rodríguez acusa al PP de ocultar su responsabilidad sobre el 85% de las carreteras de la provincia

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huelva, Rubén Rodríguez, ha acusado al Partido Popular de “esconder su responsabilidad” en el estado de la red viaria provincial tras los últimos temporales y ha anunciado la solicitud de un pleno extraordinario para abordar los daños ocasionados por las borrascas.

Rodríguez ha señalado que, de los cerca de 2.000 kilómetros de carreteras existentes en la provincia, alrededor de 1.700 —el 85%— dependen de administraciones gobernadas por el PP, en referencia a la Junta de Andalucía y la propia Diputación. Según el portavoz socialista, el 15% restante corresponde al Gobierno de España.

En este contexto, ha defendido que el Ejecutivo central ya está actuando en tramos afectados de la A-49, mientras que ha denunciado el deterioro en diversas vías autonómicas y provinciales, entre ellas la A-481, la A-494 entre San Juan del Puerto y Matalascañas, la A-461 en Campofrío, la A-474 entre Hinojos y El Monte o la A-5300 entre Arroyo Molinos y Niebla.

El Grupo Socialista ha reclamado a la Junta y a la Diputación un plan urgente de asfaltado y mantenimiento, así como mayor diligencia en la reparación de los daños provocados por las lluvias.

Por otro lado, Rodríguez ha criticado lo que considera una falta de transparencia en la Diputación, aludiendo a la ausencia de plenos ordinarios y reclamando el cumplimiento del Reglamento Orgánico con convocatorias mensuales que permitan el control y la fiscalización de la gestión.

Finalmente, el PSOE ha registrado la petición de un pleno extraordinario para instar al Gobierno de España a declarar la provincia de Huelva como zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil. En la iniciativa también se solicita a la Diputación la movilización de recursos económicos, técnicos y humanos para atender a los municipios perjudicados por los temporales, que han dejado caminos rurales cortados, infraestructuras dañadas y explotaciones anegadas.