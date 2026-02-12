El PP de Almonte plantea un plan integral para organizar la Venida de la Virgen del Rocío 2026

El Partido Popular de Almonte ha registrado en el Ayuntamiento una propuesta para impulsar un plan integral de organización con vistas a la Venida de la Virgen del Rocío, prevista para la madrugada del 19 al 20 de agosto de 2026. Este acontecimiento, que se celebra cada siete años, supone uno de los momentos más señalados para la localidad.

La presidenta local del PP, Rocío Trigueros Ramírez, ha señalado la necesidad de iniciar con antelación la planificación de los exornos y de la logística necesaria, con el objetivo de que el municipio esté preparado para la estancia de la imagen durante los nueve meses que permanecerá en el pueblo.

Entre las iniciativas planteadas figura la finalización de la denominada Catedral Efímera, un proyecto presentado por el Partido Popular en 2015 en el marco de FITUR. La propuesta contempla que esta estructura permanezca instalada durante el tiempo de estancia de la Virgen, incorporando elementos tradicionales como el forrado de papel característico de la localidad.

Asimismo, el PP propone la creación de un plan municipal de voluntariado y la constitución de una comisión de coordinación entre el Ayuntamiento y los vecinos para organizar el engalanado de las calles por las que discurrirá la Virgen vestida de Pastora. El objetivo, según la formación, es facilitar medios técnicos, económicos y humanos para garantizar un recorrido ordenado y participativo.

Desde el Partido Popular se confía en que el Ayuntamiento estudie la propuesta y adopte medidas con la antelación suficiente para asegurar el desarrollo del traslado en el ámbito religioso, cultural, social y turístico.