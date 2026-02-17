VOX recoge las demandas de los vecinos de Isla Chica y exige soluciones al equipo de Gobierno

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha mantenido una reunión con la Asociación de Vecinos Virgen del Rocío, en el barrio de Isla Chica, para conocer de primera mano las reivindicaciones que, según aseguran, siguen pendientes de respuesta por parte del equipo de Gobierno municipal.

Entre las principales demandas trasladadas al portavoz, Wenceslao Font, y a la viceportavoz, María López, figura la insonorización de parte de las instalaciones de la asociación vecinal, una actuación que, según los representantes vecinales, ha sido anunciada en varias ocasiones sin que se haya ejecutado. Desde VOX señalan que esta carencia está limitando la celebración de actividades sociales y culturales en el barrio.

Los vecinos también han reclamado mejoras en el asfaltado de varias calles, el refuerzo de la iluminación en determinadas zonas —lo que, a su juicio, afecta a la seguridad y al tránsito peatonal nocturno— y la habilitación de un espacio específico para propietarios de perros. No obstante, la preocupación más urgente se centra en las filtraciones e inundaciones que afectan a las plazas de garaje de la comunidad de propietarios de las calles Cumbres Mayores y Jabugo, bajo la Plaza de las Carretas, una situación que se ha agravado tras las últimas lluvias y para la que exigen una solución inmediata.