El PSOE denuncia cinco años de incumplimientos en la implantación del Bachillerato en Rociana

El PSOE de Huelva ha vuelto a concentrarse a las puertas del IES Virgen del Socorro, en Rociana del Condado, para denunciar lo que considera “cinco años de promesas incumplidas” por parte de la Junta de Andalucía en relación con la implantación del Bachillerato en el municipio. Desde la formación socialista aseguran que los jóvenes rocianeros continúan viéndose obligados a desplazarse a Bonares para cursar estos estudios, pese al compromiso adquirido en su día por el presidente andaluz.

Los socialistas sostienen que no existe falta de demanda ni de espacio para poner en marcha esta etapa educativa en Rociana, que cuenta con alrededor de 10.000 habitantes, frente a otros municipios de menor población que sí disponen de Bachillerato. En este sentido, critican que, tras reiteradas promesas, el Gobierno andaluz no haya dado pasos efectivos para su implantación y achacan la situación a una “falta de voluntad política”.

Durante la comparecencia, también se ha señalado al actual alcalde del municipio, al que acusan de no defender con firmeza esta reivindicación ante la Junta. Desde el PSOE insisten en que la financiación no puede ser la excusa, recordando que el Ejecutivo andaluz ha reclamado en reiteradas ocasiones más recursos al Gobierno central y que ahora dispone de mayores ingresos. Por ello, exigen que se cumpla el compromiso adquirido y que se garantice a los jóvenes de Rociana “los mismos derechos y oportunidades educativas que al resto de municipios”, evitando desplazamientos que consideran innecesarios.