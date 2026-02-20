El PSOE reivindica en Corrales la inversión del Gobierno en el nuevo consultorio y carga contra la gestión sanitaria de la Junta

El diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, ha defendido este viernes en Corrales la apuesta del Gobierno de España por la sanidad pública, durante una comparecencia ante los medios junto al portavoz socialista en Aljaraque, Fran Luque, a las puertas del nuevo consultorio médico.

Cruz ha subrayado que la salud es “el primer pilar del Estado del bienestar” y ha defendido un sistema público, universal, gratuito y de calidad. En este sentido, ha puesto como ejemplo el nuevo consultorio de Corrales, cuya construcción —ha afirmado— ha sido financiada íntegramente por el Ejecutivo central.

Según ha detallado, el proyecto fue aprobado en 2023 dentro de un plan del Ministerio de Sanidad y se ha desarrollado en dos fases. La primera contó con una inversión cercana a los 900.000 euros, de los que 700.000 fueron aportados por el Gobierno central, mientras que la segunda, con un presupuesto superior al millón de euros, ha sido sufragada al completo por el Estado. “Es una muestra del compromiso con las personas y con la prestación de servicios de calidad”, ha remarcado.

El dirigente socialista ha contrapuesto esta actuación con la política sanitaria de la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, a la que ha acusado de recortar plantillas e infraestructuras. En su intervención ha aludido al cierre de servicios hospitalarios y a la falta de especialistas en la provincia, asegurando que estas decisiones “ponen en riesgo la vida de las personas”.

Cruz también ha criticado la financiación destinada a la sanidad privada en Andalucía durante los últimos años y ha reclamado una mayor apuesta por el sistema público. “Se necesita inversión, compromiso y trabajo”, ha insistido, defendiendo el modelo sanitario impulsado por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El PSOE ha señalado que el caso de Corrales evidencia la diferencia entre ambas administraciones y ha llamado a reforzar la sanidad pública como garantía de igualdad y cohesión social.