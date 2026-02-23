VOX pedirá en el Pleno que el Ayuntamiento rechace la regularización extraordinaria de inmigrantes

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva llevará al Pleno de este viernes una moción para que el Consistorio exprese su rechazo a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno central.

Según ha explicado la viceportavoz del grupo, María López, la iniciativa busca instar al Ejecutivo a no aprobar la medida mediante Real Decreto y a realizar, en su lugar, una auditoría de las concesiones de nacionalidad de los últimos años, además de reforzar los mecanismos de control y repatriación en los casos de estancia irregular o comisión de delitos graves o reiterados.

López ha señalado que ciudades como Huelva afrontan actualmente dificultades en materia de vivienda, empleo y servicios públicos, y ha defendido que “lo lógico sería desarrollar una política migratoria firme y ordenada”, en lugar de adoptar medidas que, a su juicio, puedan generar un “efecto llamada”.

La moción también plantea la elaboración de una ordenanza municipal que refuerce el control del padrón, así como la prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas y servicios públicos. Asimismo, el texto recoge la petición de suspender la cooperación con países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios.

El debate se celebrará en la sesión plenaria de este viernes, donde el resto de grupos municipales fijarán su posición sobre la propuesta.