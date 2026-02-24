VOX pide una inversión urgente en las piscinas del Diego Lobato y Andrés Estrada tras su cierre simultáneo

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamado “mantenimiento e inversión” en las piscinas cubiertas de los polideportivos Diego Lobato y Andrés Estrada, después de que ambas instalaciones tuvieran que cerrar de forma simultánea el pasado mes de enero por averías en elementos esenciales como calderas y deshumidificadores.

El portavoz de VOX, Wenceslao Font Briones, ha calificado la situación de “lamentable”, señalando que el cierre dejó sin servicio a los cinco clubes de natación de la capital y afectó a cientos de usuarios que utilizan las piscinas por motivos deportivos, terapéuticos o de salud.

Según ha explicado, el Ayuntamiento ha llevado a cabo reparaciones de emergencia en el Andrés Estrada, reutilizando piezas de una caldera para poner en funcionamiento otra, una solución que VOX considera “insuficiente y provisional”, especialmente en los meses de invierno. El edil ha recordado además que en la pasada legislatura se realizaron inversiones en estas instalaciones, aunque, a su juicio, no han sido suficientes para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Font ha insistido en que Huelva es actualmente la única capital andaluza sin piscina olímpica desde el cierre de la instalación de la Ciudad Deportiva en 2016. Asimismo, ha señalado que la ciudad tampoco dispone de piscina pública de verano, aunque ha destacado que el pleno aprobó en julio de 2025, a iniciativa de VOX, la creación de una instalación al aire libre.

El grupo municipal solicitará en el próximo pleno la reparación urgente y con garantías de ambas piscinas y la consignación en los presupuestos municipales de las partidas necesarias para una intervención “completa y definitiva”. Según VOX, la situación responde a una falta de mantenimiento preventivo e inversión adecuada en infraestructuras deportivas básicas.