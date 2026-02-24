El PSOE lleva al Parlamento los presuntos vertidos de lixiviados del Centro de Residuos de Villarrasa

El Grupo Parlamentario Socialista por Huelva ha registrado en el Parlamento andaluz una pregunta oral para que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, informe sobre los presuntos vertidos de lixiviados del Centro de Residuos de Villarrasa a cauces del entorno.

La iniciativa, presentada este lunes en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, busca conocer si la Junta de Andalucía tiene constancia de estos hechos y qué actuaciones ha puesto en marcha ante la denuncia pública realizada por Ecologistas en Acción.

Según ha explicado el parlamentario andaluz Enrique Gaviño, la organización ecologista ha alertado de la existencia de aguas negras procedentes de las instalaciones que discurrirían hacia la Cañada de la Morita y el Arroyo de Buenavista, afluentes del arroyo del Rubio, que desemboca en el río Tinto. La denuncia habría sido acompañada de documentación gráfica remitida a las delegaciones territoriales competentes.

Gaviño ha señalado que, de confirmarse los hechos, se trataría de “un asunto grave” que afectaría a cauces naturales en una zona de marcado carácter agrícola, por lo que ha reclamado “transparencia, rigor y actuaciones inmediatas”.

El Centro de Residuos de Villarrasa, propiedad de la Diputación de Huelva y gestionado por una empresa concesionaria, presta servicio a todos los municipios de la provincia y ha recibido en los últimos años inversiones para mejorar el tratamiento y la recuperación de materiales.

Con esta iniciativa parlamentaria, el PSOE pretende que la Consejería detalle qué información obra en su poder y si se ha abierto alguna investigación o procedimiento ante los supuestos vertidos denunciados.